Цветы для женщины могут стоить жителю Заречного свободы

В Заречном сотрудники полиции раскрыли нетипичную кражу: из автоматического аппарата по продаже цветов был похищен букет.
Правоохранители задержали по подозрению в краже 37-летнего горожанина. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, как было дело.
По словам зареченца, он ночью пришел в круглосуточный торговый центр, чтобы купить цветы для знакомой.
«Оплатив первый букет, мужчина решил похитить еще один. Провернув с силой аппарат, он смог совершить задуманное», - сообщили в пресс-центре УМВД России по Пензенской области.
Теперь зареченец стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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