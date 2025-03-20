Цветы для женщины могут стоить жителю Заречного свободы

20.03.2025 | 08:38

В Заречном сотрудники полиции раскрыли нетипичную кражу: из автоматического аппарата по продаже цветов был похищен букет.

Правоохранители задержали по подозрению в краже 37-летнего горожанина. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, как было дело.

По словам зареченца, он ночью пришел в круглосуточный торговый центр, чтобы купить цветы для знакомой.

«Оплатив первый букет, мужчина решил похитить еще один. Провернув с силой аппарат, он смог совершить задуманное», - сообщили в пресс-центре УМВД России по Пензенской области.

Теперь зареченец стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.