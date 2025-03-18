Житель Бессоновского района признался, что зарезал брата в Пензе

18.03.2025 | 12:18

42-летнего жителя Бессоновского района подозревают в убийстве 45-летнего брата. Тело мужчины нашли в строительном вагончике на территории предприятия в Октябрьском районе Пензы.

Полицейские выяснили, что оба родственника работали в этой организации. Мужчины вынуждены были жить в вагончике, так как их дом сгорел. Вечером 2 марта они вместе выпивали и поссорились, не поделив остатки спиртного.

Младший брат ударил старшего по лицу, а потом схватил нож и вонзил ему в грудь.

«От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Бессоновец рассказал о случившемся одному из коллег. Вскоре мужчину задержала полиция, он во всем признался.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила начальник пресс-службы УМВД России по области Ольга Евдокимова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.