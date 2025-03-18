Пензенские сотрудники ФСБ с помощью Telegram нашли предателя Родины

18.03.2025 | 13:13

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили, что 48-летний житель Орловской области причастен к финансированию терроризма и государственной измене.

«Являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 гг. [он] неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку. Перечисленные деньги были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных сил

Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе управления.

Мужчину задержали сотрудники управлений ФСБ по Орловской и Пензенской областям. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности» УК РФ.

2-й Западный окружной военный суд признал орловца виновным. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в размере 500 000 рублей.

Приговор вступил в силу, уточнили в управлении ФСБ.