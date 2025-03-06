Сетевое издание|18+|Четверг|6 мар 2025|13:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Заготовка дров обошлась «черному лесорубу» почти в миллион

Печать
Telegram

Житель Бековского района предстал перед судом за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере и хищение древесины.

Весной 2024 года сельчанин без оформления документов на заготовку древесины спилил в лесу возле села Никольского сырорастущие деревья - 6 дубов и 4 сосны, а также сухостойные - 12 сосен и 51 дуб. Стволы он разделил на части и перевез к себе на подворье.

Место, где действовал мужчина, входит в Сердобское лесничество и относится к особо защитному участку.

Общий объем срубленной древесины составил 32,78 кубометра. Ущерб от незаконной вырубки составил 861 тыс. 756 рублей, а хищение древесины было оценено в сумму 443 тыс. 101 рублей.

В суде браконьер не оспаривал факты, однако вину не признал. Он утверждал, что пилил деревья для отопления своего дома, а также прореживал лес. По его словам, все знали, что он заготавливает дрова в лесу, и разрешали ему пользоваться природными ресурсами.

Эти доводы оказались несостоятельными для суда. «Черного лесоруба» приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.

У него конфисковали две бензопилы, которые он использовал, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Кроме того, по иску Минлесхоза Пензенской области с заготовителя дров взыскано 987 тыс. 413 рублей в счет возмещения ущерба природным ресурсам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте