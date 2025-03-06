Заготовка дров обошлась «черному лесорубу» почти в миллион

06.03.2025 | 12:25

Житель Бековского района предстал перед судом за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере и хищение древесины.

Весной 2024 года сельчанин без оформления документов на заготовку древесины спилил в лесу возле села Никольского сырорастущие деревья - 6 дубов и 4 сосны, а также сухостойные - 12 сосен и 51 дуб. Стволы он разделил на части и перевез к себе на подворье.

Место, где действовал мужчина, входит в Сердобское лесничество и относится к особо защитному участку.

Общий объем срубленной древесины составил 32,78 кубометра. Ущерб от незаконной вырубки составил 861 тыс. 756 рублей, а хищение древесины было оценено в сумму 443 тыс. 101 рублей.

В суде браконьер не оспаривал факты, однако вину не признал. Он утверждал, что пилил деревья для отопления своего дома, а также прореживал лес. По его словам, все знали, что он заготавливает дрова в лесу, и разрешали ему пользоваться природными ресурсами.

Эти доводы оказались несостоятельными для суда. «Черного лесоруба» приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.

У него конфисковали две бензопилы, которые он использовал, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Кроме того, по иску Минлесхоза Пензенской области с заготовителя дров взыскано 987 тыс. 413 рублей в счет возмещения ущерба природным ресурсам.