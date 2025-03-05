В Заре молодой человек с ножом напал на прохожую

05.03.2025 | 11:46

21-летний пензенец ограбил 64-летнюю пенсионерку, угрожая ножом. Он пошел на преступление ради алкоголя.

Это случилось в Заре. Молодой человек выпивал дома вместе с приятелем, а когда алкоголь закончился, отправился на улицу с кухонным ножом в рукаве.

Внимание пензенца привлекла пожилая женщина, которая шла одна. Он приблизился к ней, достал нож и начал требовать деньги. Испуганная пенсионерка отдала все, что было в кошельке - 2 000 рублей.

«Злоумышленник взял купюры и направился обратно домой, где в скором времени был задержан сотрудниками полиции», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анастасия Саушина.

За разбой на горожанина завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Это все пьянка. Не хватило мне денег - взялся за нож. Думал, легко достану деньги, но получилось только хуже», - признался молодой человек.