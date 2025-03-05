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Криминал

В Заре молодой человек с ножом напал на прохожую

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21-летний пензенец ограбил 64-летнюю пенсионерку, угрожая ножом. Он пошел на преступление ради алкоголя.

Это случилось в Заре. Молодой человек выпивал дома вместе с приятелем, а когда алкоголь закончился, отправился на улицу с кухонным ножом в рукаве.

Внимание пензенца привлекла пожилая женщина, которая шла одна. Он приблизился к ней, достал нож и начал требовать деньги. Испуганная пенсионерка отдала все, что было в кошельке - 2 000 рублей.

В Заре молодой человек с ножом напал на прохожую

«Злоумышленник взял купюры и направился обратно домой, где в скором времени был задержан сотрудниками полиции», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анастасия Саушина.

В Заре молодой человек с ножом напал на прохожую

За разбой на горожанина завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Заре молодой человек с ножом напал на прохожую

«Это все пьянка. Не хватило мне денег - взялся за нож. Думал, легко достану деньги, но получилось только хуже», - признался молодой человек.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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