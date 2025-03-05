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Криминал

Пензенский подросток помог обмануть трех пенсионерок

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В Пензе 17-летнего подростка осудили за участие в мошеннической схеме. Он помог обмануть 3 пенсионерок.

Парень присоединился к преступникам летом прошлого года. Пожилым людям сообщали по телефону, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, но можно избежать ответственности, если заплатить.

Задачей подростка было забрать у потерпевших деньги и перевести их на счета аферистов, оставив часть суммы себе в качестве заработной платы. В общей сложности у 3 пензячек в возрасте от 72 до 88 лет курьер взял 460 тысяч рублей.

Когда мошенничество раскрылось, в отношении юного горожанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

260 тысяч рублей пострадавшим вернули, для обеспечения возмещения оставшейся суммы на имущество законного представителя подростка наложили арест, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

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