В Белинском районе подростка уговорили попробовать наркотик

03.03.2025 | 20:31

В Белинском районе 22-летнего местного жителя наказали за покушение на приобретение наркотиков и склонение несовершеннолетней девушки к их употреблению.

В сентябре прошлого года молодой человек через интернет купил для себя запрещенное вещество за 4 000 рублей.

Получив координаты закладки, он отправился в село Дмитриевка Каменского района. Во время поиска им тайника его задержали полицейские. Вскоре обнаружили пакетик с наркотиком массой 1 грамм.

В том же месяце парень совершил еще одно преступление: он уговорил знакомую, не достигшую 18-летнего возраста, попробовать наркотик.

На суде злоумышленник признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 3 месяца в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.