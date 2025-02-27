Пензенец оставил жену без украшений, показав их незнакомцу

27.02.2025 | 11:01

43-летний пензенец позвал в гости 37-летнего незнакомца и пожалел. Оказалось, что он сам привел домой вора.

Мужчины встретились на улице, завязалось общение, и старший пригласил младшего к себе. Вместе они выпивали, и в какой-то момент хозяин начал показывать ювелирные изделия жены.

Но, когда владелец жилья отлучился в другую комнату, гость выбежал из квартиры, прихватив с собой золотое кольцо с изумрудом и бриллиантами, серьги с гранатом и драгоценным камнем, а еще подвеску.

Стоимость похищенного составила около 30 000 рублей. Пензенец сдал все в комиссионный магазин за 17 000.

Потерпевший написал заявление в полицию. Подозреваемого нашли и задержали, он признался, что успел потратить деньги на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщил следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Турапин.

Сейчас вор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.