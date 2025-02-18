19-летняя девушка погибла в ДТП с пьяным водителем

18.02.2025 | 16:58

В Пензе вынесли приговор 21-летнему водителю, по вине которого погибла 19-летняя пассажирка. ДТП случилось около 2 часов ночи 21 августа 2024 года на улице Чаадаева.

Молодой человек сел за руль ВАЗ-2114 нетрезвым. Кроме того, у него не было водительских прав. Вместе с ним в поездку отправились трое пассажиров. И автомобилист, и компания в салоне не воспользовались ремнями безопасности.

Пензенец ехал по Чаадаева в сторону улицы Долгорукова. Приблизившись к перекрестку с улицей Дружбы, водитель развил скорость более 60 км/ч, забыл об осторожности на опасном участке дороги и в итоге не справился с управлением. «Четырнадцатую» занесло, машина врезалась в бордюрный камень, вылетела на газон, а затем левой стороной ударилась об опору электросети.

Находившаяся на заднем сиденье слева девушка получила тяжелые травмы. Через несколько часов она скончалась от них в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Свою вину водитель полностью признал. При вынесении решения суд учел, что молодой человек впервые совершил тяжкое преступление, но ранее не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание пензенцем вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, принесение в судебном заседании извинений потерпевшей, частичное возмещение причиненного морального вреда», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Виновнику назначили 6 с половиной лет в колонии общего режима, его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, с мужчины в пользу матери погибшей взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и 315 400 рублей - расходы на погребение.

На ВАЗ-2114 наложили арест для обеспечения исполнения приговора в части возмещения вреда матери погибшей. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.