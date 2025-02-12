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Криминал

В шапках у пензенцев стали чаще находить запрещенные вещества

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В Пензе на железной дороге задержали двух молодых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Оба прятали запрещенные вещества в шапке.

Один из них, 26-летний, попал в поле зрения правоохранителей на станции Пенза-III, при досмотре порошок изъяли.

«Результаты физико-химической экспертизы показали, что это наркотическое средство «скорость» массой 0,7 грамма», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление и кражи. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Второй пензенец, 33-летний, был пойман недалеко от железнодорожной станции Арбеково после того, как забрал из тайника закладку.

«Сверток с комкообразным веществом коричневого цвета полицейские также обнаружили в отвороте шапки. Результаты проведенной экспертизы показали, что внутри находится наркотическое средство «спайс» массой 1,05 грамма», - уточнили в пресс-службе.

С мужчины взяли подписку о невыезде, он может провести в колонии до 10 лет.

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Источник — фото Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте
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