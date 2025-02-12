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Криминал

Пензенец признался, что его хотели сделать чешским шпионом

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29-летний житель Пензенской области признался в том, что его завербовала чешская разведка. В дальнейшем «шпиона» планировали отправить в вуз для работы.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по области, мужчина добровольно обратился в органы и рассказал, что его привлекли к сотрудничеству с чешской военной разведкой.

«Он способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам Российской Федерации. В этой связи в действиях мужчины отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 275 УК России «Государственная измена», - пояснили в ведомстве.

Также пензенец рассказал, что чешская военная разведка хотела направить его на обучение в вуз Грузии или Казахстана. Там он занялся бы вербовкой граждан, что угрожало бы безопасности этих государств.

«УФСБ России по Пензенской области сообщает о том, что военная разведывательная служба Чешской Республики активизировала вербовочную работу среди граждан России, в том числе в отношении близких родственников интересующих спецслужбы лиц», - предупредили в ведомстве.

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