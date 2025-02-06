Работник станции Пенза-III промышлял кражами проводов

06.02.2025 | 11:44

Транспортная полиция раскрыла кражи проводов, которые произошли на железнодорожной станции Пенза-III.

В январе с электровоза, стоявшего на территории станции, пропал кабель. Оперативники заподозрили в хищении 29-летнего работника организации и задержали его в тот момент, когда он пытался сбыть «товар» в пункт приема металлолома.

Как оказалось, в январе пензенец демонтировал с электровоза более 50 метров медного провода и разделил на отрезки. Кроме того, его добычей стали более 20 наконечников силового кабеля, изготовленных из того же металла.

Общая сумма ущерба составила более 82 тыс. рублей.

Однако это преступление оказалось не единственным. Во время дознания выяснилось, что в начале января пензенец украл на той же станции более 10 м проводов и 2 медных наконечника, которые также сдал в пункт приема металлолома. Ущерб был оценен в 16 тыс. рублей.

Теперь работник станции стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.