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Криминал

Роман с саратовцем стоил пензячке алиментов и пособий

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Суд вынес приговор 41-летнему саратовцу, обманувшему 39-летнюю многодетную пензячку. Он тянул из женщины деньги, притворяясь тяжелобольным.

Пара познакомилась в 2021 году в интернете, завязалось тесное общение. В 2023-м мужчина приехал в город на Суре, чтобы увидеться, и рассказал: он серьезно болен, требуются лечение и лекарства, денег не хватает. При этом финансовые трудности скоро должны были решиться благодаря службе во влиятельной правоохранительной структуре и квоте.

Поверив возлюбленному, пензячка захотела оказать ему временную поддержку и отдала свою банковскую карту, на которую получала алименты и пособия на 3 несовершеннолетних детей. Кроме того, она стала оплачивать ему съемную квартиру, покупать продукты, одежду и лекарства.

«Для полного убеждения женщины саратовец, используя несколько имеющихся у него телефонных номеров, создал в социальных сетях и мессенджерах многочисленные фальшивые аккаунты вымышленных сотрудников правоохранительных органов, якобы своих «сослуживцев», от имени которых писал потерпевшей о необходимости проведения ему ежедневных медицинских процедур в лечебных учреждениях Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Затем кавалер заявил, что благодаря связям смог узаконить отношения и теперь приходится пензячке мужем. И только когда траты на «супруга» достигли 233 300 рублей, горожанка осознала, что ее все это время использовали, и пошла в полицию.

Мужчина извинился перед женщиной и вернул ей все деньги. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от дохода в пользу государства.

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