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Криминал

В Тамале мужчина украл пожертвования из церковной лавки

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В Тамале судимый 31-летний местный житель обокрал православный храм. Он забрал украшения и деньги из церковной лавки.

В Тамале мужчина украл пожертвования из церковной лавки

Мужчина проник в помещение ночью через запасную дверь, сломав замок отверткой. Ею же он вскрыл ящики для пожертвований.

Добычей вора стали около 5 000 рублей и серебряные цепочки и кольца стоимостью примерно 10 000 рублей. С украденным мужчина скрылся.

В Тамале мужчина украл пожертвования из церковной лавки

Утром служители храма заметили неладное и сообщили обо всем в полицию. Подозреваемого нашли и задержали.

Сельчанин сознался в содеянном и рассказал, что пытался скрыть следы - действовал в перчатках, а после преступления переобулся. Украшения он продал, а все деньги потратил на алкоголь.

В Тамале мужчина украл пожертвования из церковной лавки

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый заключен под стражу», - сообщил начальник ОМВД России по Тамалинскому району Александр Дыненков.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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