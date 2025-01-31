В Тамале мужчина украл пожертвования из церковной лавки

31.01.2025 | 15:26

В Тамале судимый 31-летний местный житель обокрал православный храм. Он забрал украшения и деньги из церковной лавки.

Мужчина проник в помещение ночью через запасную дверь, сломав замок отверткой. Ею же он вскрыл ящики для пожертвований.

Добычей вора стали около 5 000 рублей и серебряные цепочки и кольца стоимостью примерно 10 000 рублей. С украденным мужчина скрылся.

Утром служители храма заметили неладное и сообщили обо всем в полицию. Подозреваемого нашли и задержали.

Сельчанин сознался в содеянном и рассказал, что пытался скрыть следы - действовал в перчатках, а после преступления переобулся. Украшения он продал, а все деньги потратил на алкоголь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый заключен под стражу», - сообщил начальник ОМВД России по Тамалинскому району Александр Дыненков.