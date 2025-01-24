Кузнечанин расстрелял телевизор пенсионерки из пистолета

24.01.2025 | 08:44

60-летняя жительница одного из сел Кузнецкого района обратилась в полицию: кто-то разбил телевизор, пока ее не было дома.

Участковые уполномоченные опросили соседей, установили приметы подозреваемого и задержали 28-летнего жителя Кузнецка.

В отделе полиции мужчина рассказал, что в нетрезвом состоянии приехал в село к знакомой женщине и увидел ее лежащей на пороге дома пенсионерки. Кузнечанин счел, что его подругу избил хозяин жилища, и решил отомстить: зашел внутрь и выстрелил из пневматического пистолета в экран телевизора.

«Впоследствии выяснилось, что его приятельница просто перебрала с алкоголем и никакого нападения на нее не совершалось. Тогда злоумышленник решил скрыться», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За повреждение имущества на кузнечанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.