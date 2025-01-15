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Криминал

25-летнего сердобчанина оштрафовали за неявку в военкомат

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25-летнего жителя Сердобского района осудили за уклонение от призыва. Молодой человек решил не проходить военную службу из-за негативного отношения к ней.

Сердобчанин состоял на учете в военном комиссариате и подлежал призыву. В октябре 2024 года ему вручили под подпись повестку, тем самым уведомив о необходимости явиться на инструктаж перед отправкой к месту прохождения службы.

Однако в военный комиссариат молодой человек не пошел.

Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщили в Сердобском городском суде Пензенской области.

Молодого человека оштрафовали на 50 000 рублей.

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