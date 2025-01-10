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Криминал

В Камешкирском районе прокуратуру заинтересовала продажа сим-карты

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В Камешкирском районе предпринимателю пришлось отвечать за продажу сим-карты клиентке, не предъявившей паспорт.

Сотрудники полиции и прокуратуры выяснили это при проверке исполнения законодательства в сфере информационной безопасности.

Как оказалось, жительница села Русский Камешкир купила сим-карту мобильного оператора Tele2 без заключения договора об оказании услуг, в который должны были внести ее паспортные данные.

«Подобная реализация сим-карт может способствовать увеличению преступлений, поскольку впоследствии не позволяет установить обладателей телефонных номеров, используемых мошенниками», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, после чего нарушение было устранено.

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