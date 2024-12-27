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Криминал

В Пензенской области спортсмен ездил по купленным правам

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28-летний житель Пензенского района, работающий тренером по хоккею, предстал перед судом за использование поддельного водительского удостоверения.

В марте этого года спортсмена лишили прав за пьяную езду. Но уже в апреле через мессенджер Telegram он заказал поддельный документ за 25 тысяч рублей, отправив собственное фото.

«В июне в офисе логистической транспортной организации он получил удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1, М со своей фотографией, но на имя другого лица», - рассказали в областной прокуратуре.

Хоккеист недолго ездил по поддельным правам. В октябре в райцентре Лунино его автомобиль Toyota Camry остановил инспектор ДПС за нарушение правила проезда перекрестков.

Водитель предъявил удостоверение, однако у полицейского возникли сомнения в подлинности документа. Его изъяли, проверили и выяснили, что это фальшивка.

В итоге тренер оказался на скамье подсудимых. Ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

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Источник — фото pxhere.com
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