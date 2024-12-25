В Каменском районе бухгалтер растратила деньги ЖСК

47-летняя жительница Каменского района предстала перед судом по обвинению в растрате средств организации.
Женщина работала бухгалтером ЖСК «Надежда». Установлено, что с января 2023-го по июнь 2024-го она систематически переводила деньги со счета кооператива, куда жильцы перечисляли платежи за коммунальные услуги, на свой личный банковский счет.
В общей сложности злоумышленница похитила более 750 тысяч рублей. Деньги она потратила на цели, далекие от интересов организации.
Впоследствии женщина раскаялась и призналась, что решилась на преступление из-за финансовых трудностей. Во время предварительного расследования она полностью возместила ущерб, нанесенный ЖСК.
«Подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
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