В Каменском районе бухгалтер растратила деньги ЖСК

25.12.2024 | 15:36

47-летняя жительница Каменского района предстала перед судом по обвинению в растрате средств организации.

Женщина работала бухгалтером ЖСК «Надежда». Установлено, что с января 2023-го по июнь 2024-го она систематически переводила деньги со счета кооператива, куда жильцы перечисляли платежи за коммунальные услуги, на свой личный банковский счет.

В общей сложности злоумышленница похитила более 750 тысяч рублей. Деньги она потратила на цели, далекие от интересов организации.

Впоследствии женщина раскаялась и призналась, что решилась на преступление из-за финансовых трудностей. Во время предварительного расследования она полностью возместила ущерб, нанесенный ЖСК.

«Подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.