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Криминал

Лунинский пенсионер вонзил в односельчанина половинку ножниц

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В Лунинском районе пенсионера осудили за нападение на 71-летнего односельчанина.

Их семьи враждовали на протяжении 2 лет: одна необоснованно обвиняла другую в поджоге сена, заготовленного для крупного рогатого скота. Настоящего виновника пожара установили, ущерб был взыскан, однако пенсионер продолжал считать преступником того, на кого подумал изначально.

7 января этого года мужчины встретились на улице, и один из них, затаивший злобу, вонзил в живот противнику половинку ножниц, которой всегда разрезал тюки сена. Медики расценили нанесенный здоровью вред как тяжкий.

Злоумышленник не признал вину и заявил, что это была самооборона. Однако после тщательного изучения обстоятельств случившегося, проведения дополнительных экспертиз суд пришел к выводу, что мужчине ничего не угрожало и причин защищаться у него не было.

С учетом дерзкого характера действий пенсионера ему назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима.

«Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

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