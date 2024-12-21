В Заречном терапевта оштрафовали за выдачу фиктивного больничного

21.12.2024 | 11:56

В Заречном врач-терапевт стала фигуранткой уголовного дела и предстала перед судом по обвинению в служебном подлоге.

В июне к ней обратилась знакомая с просьбой оформить больничный, хотя была здорова. Врач внесла в программу ложные сведения о наличии у пациентки острого трахеита, оформила и в последующем продлила ей фиктивный листок временной нетрудоспособности.

Свою вину сотрудница учреждения здравоохранения полностью признала.

«Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Приговор в законную силу не вступил.