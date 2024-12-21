В Заречном терапевта оштрафовали за выдачу фиктивного больничного

В Заречном врач-терапевт стала фигуранткой уголовного дела и предстала перед судом по обвинению в служебном подлоге.
В июне к ней обратилась знакомая с просьбой оформить больничный, хотя была здорова. Врач внесла в программу ложные сведения о наличии у пациентки острого трахеита, оформила и в последующем продлила ей фиктивный листок временной нетрудоспособности.
Свою вину сотрудница учреждения здравоохранения полностью признала.
«Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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