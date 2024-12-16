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Криминал

За «шутку» со снегоболотоходом пензенец может попасть за решетку

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В Неверкинском районе 30-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то поджег его снегоболотоход. Ущерб превысил 440 000 рублей.

Полицейские начали розыск и вскоре установили причастного к преступлению. Им оказался 26-летний житель Пензы. Молодой человек во всем признался.

Он рассказал, что в день преступления встретился с приятелем. Тот пожаловался ему на владельца снегоболотохода - мужчины конфликтовали.

Ночью товарищи отправились кататься по селу. Пензенец, вспомнив о ссоре приятеля, остановился у дома его оппонента. Рядом со строением был припаркован снегоболотоход.

Пензенец решил воспользоваться моментом и подшутить над врагом товарища, испортив имущество. Он достал бензин из машины, облил транспортное средство и поджег.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пензенцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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