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Криминал

В Пензе члены ОПГ подделывали Fairy, Ariel и Persil

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В Пензе пятерых местных жителей осудили за производство контрафактной бытовой химии. Они подделывали средство для мытья посуды Fairy и гели для стирки Ariel и Persil.

Организованная преступная группа была создана одним из мужчин не позднее декабря 2021 года. Все ее участники действовали строго по плану в соответствии с отведенной им ролью.

Они наносили на флаконы со средствами известные товарные знаки без согласия законных правообладателей.

Когда объемы выпуска такой продукции выросли, главарь нанял рабочих из Узбекистана и Таджикистана, которые пребывали в России незаконно.

«Также он совершил ряд финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, в общей сумме 1 444 800 рублей, введя их в легальный экономический оборот», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Пензенцы признали вину лишь частично.

В итоге главаря приговорили к штрафу в размере 1 000 000 рублей, еще троих человек - к штрафу в размере 500 000. В действиях пятого участника ОПГ усмотрели опасный рецидив, его на 2 года отправили в колонию особого режима.

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Источник — фото pxhere.com
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