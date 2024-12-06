Пензенец схитрил, расплачиваясь за золото, и попал под суд

06.12.2024 | 18:51

55-летнего жителя Пензы будут судить за мошенничество. Мужчина расплатился за изделие из золота купюрами «Банка приколов».

По версии следствия, 21 октября этого года горожанин недалеко от комиссионного магазина на улице Суворова встретил незнакомца. 33-летний мужчина хотел продать золотую цепочку, но магазин предложил цену, которая ему не подошла.

Пензенец предложил выкупить украшение за 30 000 рублей, хотя денег у него при себе не было.

Незнакомец согласился на сделку. Он передал злоумышленнику цепочку, а взамен получил 6 купюр «Банка приколов» номиналом 5 000 рублей под видом подлинных.

«Продавец только спустя время при покупке продуктов в магазине обнаружил, что переданные ему мошенником денежные средства не являются настоящими. После этого он обратился в полицию», - сообщили в областной прокуратуре.

Злоумышленника нашли и задержали. Он признал свою вину и вернул цепочку владельцу. Пензенцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Ленинский районный суд.