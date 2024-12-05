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Криминал

Молодому пензенцу грозит 20 лет за сверток с амфетамином

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28-летний пензенец может на десятки лет лишиться свободы из-за свертка с амфетамином. Он купил его, чтобы перепродать.

Молодому пензенцу грозит 20 лет за сверток с амфетамином

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ установили, что молодой человек приобрел наркотик бесконтактным способом и забрал его в Пензенском районе.

Внутри свертка оказалось около 200 граммов амфетамина. Пензенец планировал сбыть все, обустроив на территории области тайники-закладки, но не успел. Горожанина задержали и заключили под стражу.

Молодому пензенцу грозит 20 лет за сверток с амфетамином

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Молодому пензенцу грозит 20 лет за сверток с амфетамином

Сотрудники проверяют молодого человека на причастность к другим подобным преступлениям и ищут людей, которые были в этом задействованы, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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