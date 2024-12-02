В Каменском районе мать спаивала сына-подростка

02.12.2024 | 09:28

В Каменском районе 44-летнюю женщину будут судить за спаивание 15-летнего сына.

Факт вовлечения подростка в распитие спиртного выявили сотрудники отделения ПДН, контролировавшие неблагополучных родителей.

Мать признала вину, подтвердив, что действительно нередко употребляла алкоголь вместе с ребенком.

Так как женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение, на этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.