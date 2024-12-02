Пензенец может потерять свободу за кражу из строительного вагончика

02.12.2024 | 09:44

50-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела из-за кражи электроинструментов из строительного вагончика. Ему грозит срок.

Полицейские получили сообщение о похищении вещей с территории стройки. Общая сумма ущерба составила около 60 000 рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев преступления. Эксперты-криминалисты изъяли улики и следы», - рассказала старший следователь СО ОП 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Вора нашли, он не стал ничего отрицать и пояснил, что об инструментах услышал от своего знакомого, который раньше трудился на объекте.

Мужчина проник в незапертый вагончик, забрал чужое имущество и увез на такси, а потом продал в комиссионный магазин за 10 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Пензенец может лишиться свободы на пять лет.