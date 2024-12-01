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Криминал

Лжесотрудник ФСБ вытянул из пензенца 300 000 рублей

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Пензенцы продолжают терять деньги после разговоров с незнакомцами по телефону. Очередной жертвой афериста стал 50-летний горожанин, он думал, что ему хотят помочь.

Местному жителю через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что мошенники получили доступ к данным мужчины и пытаются оформить кредит, а чтобы у них ничего не вышло, пензенцу нужно успеть взять деньги в банке раньше них.

Горожанин знал о подобных способах обмана, но поверил собеседнику и сделал, как тот велел: получил 300 000 рублей и отправил якобы на безопасный счет, который ему продиктовал незнакомец.

Только лишившись денег, пензенец понял, что все это время разговаривал с аферистом, и написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.

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