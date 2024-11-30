Юный пензенец пострадал в метро Санкт-Петербурга

30.11.2024 | 14:31

В Санкт-Петербурге избили 17-летнего жителя Пензенской области. Юношу госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Это случилось 28 ноября. Юный пензенец зашел на станцию метро «Бухарестская». Он не стал оплачивать проезд и просто перепрыгнул через турникет.

Поступок заметил прохожий. Разозлившись, мужчина догнал подростка и избил его. Помимо черепно-мозговой травмы, у юного пензенца диагностировали сотрясение, ушибы средней степени тяжести.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Агрессора, избившего подростка, разыскивают.

«Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения», - рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.