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Криминал

Мокшанскому пенсионеру грозит срок за собранные растения

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В Мокшанском районе 79-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. В его доме нашли коноплю и марихуану.

Мокшанскому пенсионеру грозит срок за собранные растения

Полицейские получили информацию о причастности пенсионера к незаконному обороту наркотиков. После проверки это подтвердилось.

Во время обыска у него обнаружили фрагменты стеблей и листьев светло-зеленого цвета и 3 полиэтиленовых пакета с сухой измельченной растительной массой. Экспертиза установила, что всего пожилой мужчина хранил свыше 200 г конопли и более 200 г марихуаны.

Мокшанскому пенсионеру грозит срок за собранные растения

Кроме того, в доме была курительная трубка.

Пенсионер во всем признался и рассказал, что собрал растения в октябре 2024 года на окраине одного из сел в Мокшанском районе, принес домой и хотел употребить.

Возбуждено уголовное дело.

Мокшанскому пенсионеру грозит срок за собранные растения

«В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Екатерина Губочкина.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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