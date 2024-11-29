Мокшанскому пенсионеру грозит срок за собранные растения

В Мокшанском районе 79-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. В его доме нашли коноплю и марихуану.
Полицейские получили информацию о причастности пенсионера к незаконному обороту наркотиков. После проверки это подтвердилось.
Во время обыска у него обнаружили фрагменты стеблей и листьев светло-зеленого цвета и 3 полиэтиленовых пакета с сухой измельченной растительной массой. Экспертиза установила, что всего пожилой мужчина хранил свыше 200 г конопли и более 200 г марихуаны.
Кроме того, в доме была курительная трубка.
Пенсионер во всем признался и рассказал, что собрал растения в октябре 2024 года на окраине одного из сел в Мокшанском районе, принес домой и хотел употребить.
Возбуждено уголовное дело.
«В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Екатерина Губочкина.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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