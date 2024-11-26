Пензенец проиграл квартиру в карты и оказался в больнице

26.11.2024 | 09:52

49-летний житель Пензы оказался в больнице после игры в карты. Мужчину избил победитель.

О травмах горожанина в полицию заявили врачи. Правоохранители установили личность агрессора и задержали его. Им оказался 51-летний пензенец.

Выяснилось, что пострадавший сначала проиграл в карты все свое имущество, а после - квартиру. Когда мужчина отказался переписывать жилье на победителя, тот набросился на него с кулаками. После этого агрессор ушел домой.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.