Пензенцы разобрали стену на предприятии ради виброплиты

19.11.2024 | 13:34

В Пензе задержали подозреваемых в серии краж. Они разобрали стену на предприятии, чтобы добраться до добычи.

В полицию обратился представитель организации: с территории кто-то похитил бензиновую вибрационную плиту. Затем заявление подала местная жительница - из подвала ее дома исчезли велосипед, швейная и вязальная машинки. Общая сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое пензенцев, 43 и 36 лет.

«В ходе допроса мужчины дали признательные показания и рассказали, что разобрали часть стены подсобного помещения, откуда похитили вибрационную плиту, которую впоследствии продали знакомому», - сообщила следователь отдела УМВД России по г. Пензе Альбина Савенкова.

Имущество пензячки они украли, потому что доступ в подвал оказался свободным. Женщина была соседкой одного из подозреваемых. Похищенное мужчины сдали в комиссионный магазин, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.