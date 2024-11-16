Любитель выезжать на встречную полосу лишился автомобиля

16.11.2024 | 11:34

50-летний житель рабочего поселка Башмаково предстал перед судом за систематическое нарушение правил дорожного движения.

В 2023 году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения и дважды лишался водительских прав.

Тем не менее 19 июня 2024-го в Пензенском районе он на своем автомобиле ЗАЗ Chance на двухполосном участке трассы Тамбов - Пенза при обгоне вновь умышленно пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу.

Во время предварительного расследования автовладелец признался, что в первый раз уплатил штраф, а потом на рассмотрение своих дел в суд не ходил. Водительское удостоверение он не сдавал.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Автомобиль осужденного конфискован в доход государства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Приговор вступил в силу.