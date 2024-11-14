Пензенец обокрал несколько домов в Октябрьском районе

14.11.2024 | 10:31

25-летний пензенец обокрал дачные дома в Октябрьском районе. Он вынес из них телевизоры, инструменты и металл.

О том, что на их участках побывал вор, в полицию сообщили сразу несколько горожан. Сумма ущерба составила более 70 000 рублей.

Сотрудники начали искать похитителя, опросили возможных очевидцев, изучили записи с камер и изъяли улики. Подозреваемого пензенца нашли и доставили в отдел.

Молодой человек во всем признался, пояснив, что выходил на дело по ночам, выбирал дома, где, по его мнению, могло быть что-то ценное, и залезал в них через окно.

Таким образом он обокрал четыре дома, похищенное продал неизвестным на территории города, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Доронкина.