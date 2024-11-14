Мошенники запугали пензенцев несущей смерть плесенью

14.11.2024 | 19:17

Вступил в силу приговор 9 мошенникам в возрасте от 24 до 60 лет, которые, выдавая себя за специалистов по очистке систем вентиляции, обманули 128 пензенцев.

Четверых взяли под стражу в зале суда - они проведут в колонии общего режима от 3 до 6 лет. Троим назначено наказание в виде исправительных работ сроком от 1 года до 1 года 6 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Еще двоим - обязательные работы на 400 и 480 часов соответственно.

Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших солидарно взыскан причиненный ущерб - 794 000 рублей.

Схему, которую использовали мошенники, описали в областной прокуратуре.

«В период с 2021 по 2022 год по инициативе одного из пензенцев, ранее занимавшегося очисткой систем вентиляции в Смоленске, трое злоумышленников создали организованную группу с целью хищения денежных средств граждан. Инициатор оформил на свое имя индивидуальное предпринимательство с логотипом «ЭкоСистемы» и арендовал офис на ул. Московской. К участию в преступной деятельности злоумышленники привлекли знакомых. Для управления сотрудниками организатор создал в соцсети группу, проводил с менеджерами и мастерами обучающие тренинги», - сообщили в надзорном органе.

Ни один из соучастников преступной деятельности (шестеро - жители Пензы, двое приехали из Хабаровска и Ульяновска) не имел необходимого образования.

Мошенники ходили по квартирам и предлагали гражданам пенсионного и предпенсионного возраста очистить вентиляцию. Они уговаривали их, а также угрожали пожилым людям возможным взрывом газа, образованием плесени и приобретением смертельных болезней дыхательных путей, штрафами. Из оборудования для проверки уровня загрязненности у злоумышленников были лист бумаги, зажженная спичка.

Запуганные пензенцы подписывали договоры на очистку вентиляции и платили от 5 000 до 13 000 рублей.

В мае 2022 года мошенников задержали. Четверо из них частично возместили потерпевшим ущерб (156 000 рублей) и принесли извинения.

Инициатор создания группы - на тот момент ему было 27 лет - в суде не признал вину, заявив, что оказывал услуги надлежащего качества.

«Однако ранее в ходе следствия он признавал, что они занимались мошенничеством. В тот момент, когда ему сообщали менеджеры, что забирают у пожилых людей последние деньги, он об этом старался не задумываться, так как его учили тому, что все будут всегда так говорить, а на самом деле деньги есть у всех», - рассказали в областном суде.

В итоге именно инициатора приговорили к 6 годам лишения свободы.

Двое осужденных и их защитники подали апелляционные жалобы. Они были оставлены без удовлетворения.