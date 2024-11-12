Вадинского чиновника осудили за ложь о контейнерных площадках

12.11.2024 | 09:55

Бывшего главу администрации Вадинского сельсовета наказали за внесение в документы ложных сведений. Мужчина пытался уйти от последствий неисполненного решения суда.

Согласно материалам дела, 28 ноября 2022 года районный прокурор обязал администрацию Вадинского сельсовета обустроить контейнерные площадки для ТКО. Выданный судом исполнительный лист передали судебным приставам.

В декабре 2022-го сельсовет попросил суд об отсрочке выполнения требования и получил ее. Контейнерные площадки должны были сделать до июля 2023-го.

Когда подошел срок, ничего не было готово. Глава администрации сельсовета, понимал, что понесет за это ответственность, в том числе материальную, поэтому пошел на хитрость. Он решил внести в официальные документы ложные сведения.

«С этой целью злоумышленник поручил подчиненному сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить договор подряда между администрацией и одним из муниципальных предприятий на обустройство контейнерных площадок в селе Вадинск на общую сумму около 124,5 тыс. рублей и акт приема выполненных работ», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Затем документы подписал руководитель МУПа, который также был не в курсе происходящего. После бумаги направили приставам, и те прекратили исполнительное производство.

Впоследствии выяснилось, что контейнерных площадок нет. Глава администрации сельсовета уволился.

Площадки оборудовали только в 2024-м. Экс-чиновник признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 25 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу, штраф уплачен», - добавили в прокуратуре.