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Криминал

Резчик-браконьер не смог увезти спиленный в лесу дуб

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62-летний житель Вадинского района предстанет перед судом: он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Апрельским днем сельчанин приехал на «Ниве» с прицепом в Ломовское лесничество на участок, относящийся к категории защитных лесов, где бензопилой свалил дуб объемом 1,72 кубометра и 6 лип объемом 3,02 кубометра.

Липы он распилил, погрузил в прицеп, отвез на свое подворье и сложил в сарай. А дуб так и остался в лесу - при падении зацепился ветвями за другие деревья, и злоумышленник ничего не смог с ним сделать.

На «черного лесоруба» возбудили уголовное дело, изъяли древесину и бензопилу. Он возместил ущерб лесному хозяйству в сумме более 358 тыс. рублей.

Как оказалось, мужчина занимается резьбой по дереву. Он признался, что древесина потребовалась ему для изготовления бытовой утвари.

Дело резчика-браконьера направлено на рассмотрение в Вадинский районный суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pxhere.com
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