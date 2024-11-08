Отделочник решил вернуть заказчице украденный мешок с золотом

08.11.2024 | 19:01

34-летний житель Пензы, ранее не замеченный в криминальных наклонностях, обвиняется в краже драгоценностей.

9 июля мужчина занимался отделочными работами в квартире пенсионерки на улице Ладожской. Внимание пензенца привлекла стоящая на столике шкатулка. Пока хозяйки не было рядом, он достал оттуда тканевый мешочек с ювелирными изделиями стоимостью 120 тысяч рублей, а по завершении работы ушел не с пустыми руками.

На следующий день пожилая женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Нечистого на руку отделочника быстро нашли. Он признался, что из-за трудного материального положения решил похитить золотые украшения и продать их. В ломбарде предложили около 70 тысяч рублей, но он не стал расставаться с драгоценным металлом. По словам мужчины, он хотел вернуть украшения хозяйке, хоть и не пытался.

«После вызова в полицию он осознал, что поступил неправильно, написал явку с повинной и передал похищенные золотые изделия сотрудникам правоохранительных органов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.