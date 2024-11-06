Зареченец рассердился на жену и едва не сжег ее

06.11.2024 | 17:26

28-летнему жителю Заречного грозит наказание за угрозу убийством. Жертвой агрессора едва не стала его 26-летняя жена.

Мужчина вернулся домой поздно, в нетрезвом состоянии. Супруга высказалась по этому поводу, и произошла ссора.

Сначала пара обменялась обидными словами, а потом зареченец вылил на голову молодой женщине горючую жидкость и начал чиркать зажигалкой.

Испугавшаяся горожанка вырвалась и скрылась от агрессора в комнате, где спали двое детей супругов. Но разъяренный мужчина нашел ее там, выволок за волосы, несколько раз ударил головой о дверь балкона, бил руками по лицу и телу.

«Сын потерпевшей сообщил о происходящем в полицию. Злоумышленник признал свою вину», - рассказал изданию «Город Z» заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Блясов.

Мужчина может оказаться за решеткой на срок до 2 лет.

Ранее осудили 33-летнего жителя Пензенского района, который сжег свою 37-летнюю жену. Во время застолья началась ссора, мужчина взял полуторалитровую бутылку со смесью бензина и смазочного материала, облил супругу, чиркнул зажигалкой и поджег. Женщина скончалась в реанимации, виновника приговорили к 14 годам колонии строгого режима.