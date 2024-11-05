В Пензе дезертир получил 8 лет колонии строгого режима

05.11.2024 | 19:20

В Пензе военнослужащего признали виновным сразу в трех преступлениях: дезертирстве, незаконном обороте наркотиков и управлении автомобилем в пьяном виде.

Являясь контрактником, в период мобилизации мужчина перестал появляться на службе. Он понимал, что его будут разыскивать, поэтому вскоре переехал в другой регион и устроился на новую работу.

В один из дней военного на автомобиле остановил инспектор ДПС. Заподозрив опьянение, он предложил водителю пройти освидетельствование, однако тот отказался, причем, как выяснилось, не впервые.

Кроме того, как-то раз мужчина через Telegram заказал и оплатил наркотик для личного потребления. Получив координаты местонахождения закладки, он прибыл в гаражный массив, забрал из тайника пакет и отправился домой. По дороге машину, на которой он передвигался в качестве пассажира, остановили полицейские, запрещенное вещество изъяли.

Во время допроса злоумышленник признался, что является военнослужащим и незаконно находится вне своей части, но никаких действий для возвращения все равно не предпринял, пока его не задержал военный следователь.

По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима с лишением права управлять транспортом на 2 года, сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.