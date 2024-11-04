В Пачелмском районе на женщину напали из-за замечания

04.11.2024 | 14:28

В Пачелмском районе незнакомец набросился с кулаками на 36-летнюю женщину из-за замечания. Избитая сельчанка обратилась в полицию.

Она рассказала, что была во дворе своего дома, когда мимо проходил неизвестный, громко и нецензурно бранившийся. Женщина попросила его выбирать выражения.

Незнакомец же отреагировал агрессивно. Он несколько раз ударил сельчанку по лицу, причинив физическую боль.

Полицейские установили личность агрессора. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина сознался в сделанном, пояснив, что на избиение его толкнул алкоголь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Сейчас агрессор находится под обязательством о явке.