В Пачелмском районе на женщину напали из-за замечания

В Пачелмском районе незнакомец набросился с кулаками на 36-летнюю женщину из-за замечания. Избитая сельчанка обратилась в полицию.
Она рассказала, что была во дворе своего дома, когда мимо проходил неизвестный, громко и нецензурно бранившийся. Женщина попросила его выбирать выражения.
Незнакомец же отреагировал агрессивно. Он несколько раз ударил сельчанку по лицу, причинив физическую боль.
Полицейские установили личность агрессора. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина сознался в сделанном, пояснив, что на избиение его толкнул алкоголь.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Сейчас агрессор находится под обязательством о явке.
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