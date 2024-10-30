Пензенец обокрал КамАЗы на плохо освещенной стоянке

30.10.2024 | 09:55

28-летний пензенец обокрал КамАЗы на стоянке и теперь может лишиться свободы. Он вытащил из них вещей на 100 000 рублей.

В полицию обратился директор одной из организаций и рассказал, что из грузовых автомобилей пропали 4 аккумуляторные батареи, тахограф, набор ключей, рация и магнитофон.

Полицейские выехали на место, опросили возможных очевидцев и изъяли улики. Вора нашли.

Молодой человек во всем признался. По его словам, вечером он проезжал мимо припаркованных большегрузов и заметил, что на стоянке плохое освещение и мало людей. Тогда он решился на преступление.

Краденые вещи горожанин спрятал поблизости, а потом увез на машине знакомого, не сказав, что они ему не принадлежат.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

Похищенные вещи изъяты полицией и будут возвращены владельцу.