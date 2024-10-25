Сельчанин изувечил пенсионерку, мешавшую его встрече с экс-женой

25.10.2024 | 16:37

37-летний житель Малой Сердобы предстал перед судом после того, как изувечил бывшую тещу.

Вечером 1 февраля 67-летняя сельчанка отправилась встречать с работы дочь, опасавшуюся стычки с экс-супругом. Тревога оказалась ненапрасной: как выяснилось, тот решил пообщаться с прежней женой.

Увидев обеих, мужчина разозлился и стал размахивать руками. Пенсионерка, защищая дочь, встала между бывшими супругами и получила толчок рукой в грудь. Потеряв равновесие, она упала на проезжую часть дороги и ударилась плечом.

Медики диагностировали у пожилой женщины закрытый оскольчатый перелом головки правой плечевой кости со смещением отломков. Эксперт квалифицировал травму как тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина заявил, что бывшая теща упала сама. Однако его приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей и взыскали в пользу пострадавшей 70 тысяч.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.