Пензячка не смогла заработать на продаже табака в Колышлее

39-летняя жительница Пензы надеялась заработать на продаже табака в Колышлее, но оказалась на скамье подсудимых.
25 апреля женщина купила у неустановленного лица не менее 1 609 пачек сигарет без акцизных марок.
На следующий день она привезла их на своей машине в Колышлей и продавала у магазина на улице Советской, пока товар не изъяли полицейские. Стоимость составила более 122 тыс. рублей.
Пензячка признала вину и способствовала раскрытию преступления.
С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.
«Изъятые немаркированные табачные изделия суд постановил уничтожить», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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