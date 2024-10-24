Пензячка не смогла заработать на продаже табака в Колышлее

24.10.2024 | 19:27

39-летняя жительница Пензы надеялась заработать на продаже табака в Колышлее, но оказалась на скамье подсудимых.

25 апреля женщина купила у неустановленного лица не менее 1 609 пачек сигарет без акцизных марок.

На следующий день она привезла их на своей машине в Колышлей и продавала у магазина на улице Советской, пока товар не изъяли полицейские. Стоимость составила более 122 тыс. рублей.

Пензячка признала вину и способствовала раскрытию преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

«Изъятые немаркированные табачные изделия суд постановил уничтожить», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.