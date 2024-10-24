Сетевое издание|18+|Четверг|24 окт 2024|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензячка не смогла заработать на продаже табака в Колышлее

Печать
Telegram

39-летняя жительница Пензы надеялась заработать на продаже табака в Колышлее, но оказалась на скамье подсудимых.

25 апреля женщина купила у неустановленного лица не менее 1 609 пачек сигарет без акцизных марок.

На следующий день она привезла их на своей машине в Колышлей и продавала у магазина на улице Советской, пока товар не изъяли полицейские. Стоимость составила более 122 тыс. рублей.

Пензячка признала вину и способствовала раскрытию преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

«Изъятые немаркированные табачные изделия суд постановил уничтожить», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте