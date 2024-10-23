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Криминал

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

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В Пензе сотрудники полиции и регионального управления ФСБ получили оперативную информацию о том, что 28-летний житель областного центра и его 32-летний друг из села Засечного занимаются криминальным растениеводством.

При проверке сведения подтвердились.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

«Злоумышленники, арендовав нежилое помещение, организовали незаконное производство наркотических средств растительного происхождения в целях дальнейшего сбыта», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

Мужчин задержали возле гаражного бокса на улице Кустанайской. В гараже полицейские обнаружили 35 культивированных кустов растения, флаконы с удобрениями, части вентиляционной системы, полимерные пакеты с грунтом. Растения освещались и орошались.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

В квартире одного из подельников оперативники обнаружили еще 15 кустов. А в автомобиле нашлась стеклянная банка, в которой лежали свертки с веществом растительного происхождения.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что растение - это конопля массой 170,71 грамма, а вещество - марихуана массой 11,63 грамма.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

«На допросе мужчины рассказали, что во время очередного употребление наркотика они решили самостоятельно выращивать коноплю. Они заказали семена через интернет, получили их по почте и высадили в горшки, которые прятали в шкафу арендованной квартиры», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

В Пензе два друга разбили плантацию конопли в гараже

Подросшие молодые растения коноплеводы-любители высаживали в арендованном гаражном боксе, установив все необходимое для жизни и развития растений. По их словам, наркотик они планировали использовать для личного употребления.

Теперь оба мужчины стали фигурантами уголовного дела.

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