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Криминал

Пензенскую предпенсионерку поймали на закладке наркотиков в Саранске

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Пару из Пензы - 57-летнюю женщину и ее 44-летнего сожителя - задержали в Саранске, где они делали наркозакладки. Как выяснилось, предпенсионерка имеет богатый опыт в сфере распространения запрещенных веществ и не раз была судима за эти преступления.

«Гражданские супруги, являющиеся потребителями наркотиков, в конце февраля приехали в Саранск и остановились на съемной квартире. С целью конспирации они периодически меняли место жительства», - рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Мордовия.

Пензенцы привезли с собой метилэфедрон, а в Саранске забрали еще партию запрещенных веществ, чтобы распространять их как в Мордовии, так и в Пензенской области.

Пензенскую предпенсионерку поймали на закладке наркотиков в Саранске

В день своего рождения, 4 апреля, мужчина взял несколько свертков с наркотиком и отправился делать закладки. Вечером в наркопромысле его сменила гражданская супруга. Однако на улице Гагарина ее остановили сотрудники полиции, которые при личном досмотре обнаружили у пензячки 6 пакетиков с метилэфедроном общей массой около 5 граммов.

Пензенскую предпенсионерку поймали на закладке наркотиков в Саранске

Из квартиры, где жила пара, была изъята еще часть наркотических средств в расфасованном и нерасфасованном виде общим весом более 182 граммов. Также там нашелся упаковочный материал, весы, изоленты, пустые зип-пакеты, мобильные телефоны и деньги.

Пензенскую предпенсионерку поймали на закладке наркотиков в Саранске

Пензенцев взяли под стражу. Мужчина полностью признал вину, а женщина, наученная криминальным опытом, отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото МВД по РМ
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