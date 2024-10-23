Пензенскую предпенсионерку поймали на закладке наркотиков в Саранске

23.10.2024 | 10:20

Пару из Пензы - 57-летнюю женщину и ее 44-летнего сожителя - задержали в Саранске, где они делали наркозакладки. Как выяснилось, предпенсионерка имеет богатый опыт в сфере распространения запрещенных веществ и не раз была судима за эти преступления.

«Гражданские супруги, являющиеся потребителями наркотиков, в конце февраля приехали в Саранск и остановились на съемной квартире. С целью конспирации они периодически меняли место жительства», - рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Мордовия.

Пензенцы привезли с собой метилэфедрон, а в Саранске забрали еще партию запрещенных веществ, чтобы распространять их как в Мордовии, так и в Пензенской области.

В день своего рождения, 4 апреля, мужчина взял несколько свертков с наркотиком и отправился делать закладки. Вечером в наркопромысле его сменила гражданская супруга. Однако на улице Гагарина ее остановили сотрудники полиции, которые при личном досмотре обнаружили у пензячки 6 пакетиков с метилэфедроном общей массой около 5 граммов.

Из квартиры, где жила пара, была изъята еще часть наркотических средств в расфасованном и нерасфасованном виде общим весом более 182 граммов. Также там нашелся упаковочный материал, весы, изоленты, пустые зип-пакеты, мобильные телефоны и деньги.

Пензенцев взяли под стражу. Мужчина полностью признал вину, а женщина, наученная криминальным опытом, отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Уголовное дело направлено в суд.