Кузнечанин грозился убить женщину маникюрным инструментом

47-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый угрожал убить ее пилкой для ногтей.
Участковый уполномоченный установил, как было дело. Мужчина рассказал, что кузнечанка нелестно высказывалась в адрес его возлюбленной. Узнав об этом, он решил разобраться с обидчицей.
Выяснение отношений быстро перешло в конфликт. Агрессор схватил со стола пилку для ногтей, наставил на женщину и пригрозил ей расправой.
Испуганной горожанке удалось вырваться, после чего она обратилась за защитой к полицейским.
Выяснилось, что ранее кузнечанин привлекался к уголовной ответственности. Теперь он вновь может попасть в места лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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