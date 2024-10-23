Кузнечанин грозился убить женщину маникюрным инструментом

23.10.2024 | 08:21

47-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый угрожал убить ее пилкой для ногтей.

Участковый уполномоченный установил, как было дело. Мужчина рассказал, что кузнечанка нелестно высказывалась в адрес его возлюбленной. Узнав об этом, он решил разобраться с обидчицей.

Выяснение отношений быстро перешло в конфликт. Агрессор схватил со стола пилку для ногтей, наставил на женщину и пригрозил ей расправой.

Испуганной горожанке удалось вырваться, после чего она обратилась за защитой к полицейским.

Выяснилось, что ранее кузнечанин привлекался к уголовной ответственности. Теперь он вновь может попасть в места лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.