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Криминал

Пензячка отказалась выпускать из квартиры агрессивного гостя и погибла

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34-летнего жителя Пензы обвинили в смерти 40-летней горожанки. Женщину избили в квартире в 3-м проезде Рахманинова.

Согласно материалам дела, вечером 28 сентября пензенец навещал знакомого и его сожительницу. Во время застолья хозяин и его подруга поссорились, гость попытался заступиться за женщину, но только усугубил ситуацию.

«Между мужчинами началась драка, в ходе которой гость ударил сковородой по голове своего оппонента», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Пензячка отказалась выпускать из квартиры агрессивного гостя и погибла

После драки хозяйка отказалась выпустить пензенца из квартиры и позвонила в полицию. Гость разозлился и избил женщину. Агрессора задержали прибывшие по адресу правоохранители.

«Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице от полученной травмы головы и грудной клетки. Ее сожителю обвиняемым причинен легкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Пензячка отказалась выпускать из квартиры агрессивного гостя и погибла

Пензенца заключили под стражу. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас уголовное дело расследуется, устанавливаются обстоятельства случившегося, назначен ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото 1 - областного УМВД, 2 и 3 - СУ СКР по области
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