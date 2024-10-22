Пензячка отказалась выпускать из квартиры агрессивного гостя и погибла

22.10.2024 | 12:48

34-летнего жителя Пензы обвинили в смерти 40-летней горожанки. Женщину избили в квартире в 3-м проезде Рахманинова.

Согласно материалам дела, вечером 28 сентября пензенец навещал знакомого и его сожительницу. Во время застолья хозяин и его подруга поссорились, гость попытался заступиться за женщину, но только усугубил ситуацию.

«Между мужчинами началась драка, в ходе которой гость ударил сковородой по голове своего оппонента», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

После драки хозяйка отказалась выпустить пензенца из квартиры и позвонила в полицию. Гость разозлился и избил женщину. Агрессора задержали прибывшие по адресу правоохранители.

«Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице от полученной травмы головы и грудной клетки. Ее сожителю обвиняемым причинен легкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Пензенца заключили под стражу. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас уголовное дело расследуется, устанавливаются обстоятельства случившегося, назначен ряд судебных экспертиз.