В Кузнецком районе дальнобойщик ударил коллегу монтировкой

21.10.2024 | 19:04

В Кузнецке вынесли приговор по делу о конфликте между дальнобойщиками. Он случился в ночь с 23 на 24 февраля на трассе М-5.

Двое мужчин остановились на обочине вне населенного пункта в Кузнецком районе и во время ссоры один ударил другого монтировкой по голове. Здоровью шофера был нанесен тяжкий вред.

После инцидента агрессор поехал в Пензу, пострадавший направился вслед за ним, по дороге позвонив в полицию.

В Городищенском районе сотрудники ДПС остановили первого дальнобойщика и задержали, второму вызвали скорую помощь (его доставили в пензенскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, там раненому сделали операцию).

В отделе полиции установили, что нападавший - 30-летний гражданин Узбекистана. В процессе разбирательства он полностью признал вину, извинился перед коллегой, добровольно компенсировал нанесенный ему моральный вред.

С учетом мнения пострадавшего, не настаивавшего на строгом наказании, иностранца приговорили к 1 году 2 месяцам колонии общего режима, сообщили в Кузнецком районном суде.