Порвал халат жены: наровчатец отправился в колонию-поселение

21.10.2024 | 21:00

Жителя Наровчатского района осудили за управление трактором в пьяном виде и избиение жены.

Первое преступление было совершено им в апреле. Мужчина, не протрезвевший после ночного застолья, отправился в магазин села Новые Пичуры. На обратном пути его остановил сотрудник ДПС. От медицинского освидетельствования шофер отказался.

На второе преступление сельчанин пошел в мае. В обеденное время супруги поругались из-за того, что женщина какое-то время отсутствовала дома. Когда ситуация стала накаляться, она пригрозила вызвать полицию.

Услышав это, мужчина с силой сжал руку жены, так что позже образовались кровоподтеки, потом стал толкать из стороны в сторону, порвал халат. Вместе с сыном ей пришлось убежать из дома.

На суде сельчанин раскаялся. Ему назначили наказание в виде 1 года 4 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, сообщили в Наровчатском районном суде.